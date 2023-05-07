Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 07.05.2023
Folge 3: Durch China und Zentralasien

47 Min.Folge vom 07.05.2023Ab 12

Um eine Fahrt durch den vom Krieg gebeutelten Mittleren Osten zu vermeiden, entscheidet sich das Team für die Route über China und Zentralasien. Eisige Temperaturen, schwindelerregende Höhen und eine Räuberbande machen den Abenteurern dort die Durchfahrt schwer.

