Durch China und ZentralasienJetzt kostenlos streamen
Roadtrip extrem: Von Singapur nach London
Folge 3: Durch China und Zentralasien
47 Min.Folge vom 07.05.2023Ab 12
Um eine Fahrt durch den vom Krieg gebeutelten Mittleren Osten zu vermeiden, entscheidet sich das Team für die Route über China und Zentralasien. Eisige Temperaturen, schwindelerregende Höhen und eine Räuberbande machen den Abenteurern dort die Durchfahrt schwer.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick