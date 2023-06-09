Von Singapur bis MyanmarJetzt kostenlos streamen
Roadtrip extrem: Von Singapur nach London
Folge 1: Von Singapur bis Myanmar
44 Min.Folge vom 09.06.2023Ab 12
Die Vorbereitungen für die zweite große Reise seines Lebens sind in vollem Gange: In Begleitung einer abenteuerlustigen Crew will der 87-jährige Tim Slessor über Land von Singapur nach London fahren - in einem alten Land Rover, der diesen Trip bereits vor einigen Jahrzehnten hinter sich gebracht hat. Vor Antritt der Reise verkündet Tim jedoch eine Hiobsbotschaft, die die gesamte Planung auf den Kopf stellt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick