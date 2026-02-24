Wie geht's, Deutschland? - BürgergeldJetzt kostenlos streamen
RONZHEIMER - Wie geht's, Deutschland?
Folge 1: Wie geht's, Deutschland? - Bürgergeld
89 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Paul Ronzheimer reist durch Deutschland und sammelt Stimmen von Bedürftigen, stellt aber auch Betrüger und Schmarotzer zur Rede, die das soziale System bewusst ausnutzen. In Hannover prahlt Influencer Jannis mit seinem Leben auf Kosten des Staates. Außerdem trifft der Journalist auf die alleinerziehende Dilan. Die junge Mutter will arbeiten, kann aber nicht. Anders als die 40-jährigen Söhne einer pensionierten Putzfrau, die noch nie einen Job hatten und lieber vom Staat leben.
