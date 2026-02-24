Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 1vom 24.02.2026
89 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12

Paul Ronzheimer reist durch Deutschland und sammelt Stimmen von Bedürftigen, stellt aber auch Betrüger und Schmarotzer zur Rede, die das soziale System bewusst ausnutzen. In Hannover prahlt Influencer Jannis mit seinem Leben auf Kosten des Staates. Außerdem trifft der Journalist auf die alleinerziehende Dilan. Die junge Mutter will arbeiten, kann aber nicht. Anders als die 40-jährigen Söhne einer pensionierten Putzfrau, die noch nie einen Job hatten und lieber vom Staat leben.

