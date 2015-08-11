Zum Inhalt springenBarrierefrei
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten

Roses Teneriffa-Rettung: Das "Primavera"

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 11.08.2015
88 Min.Folge vom 11.08.2015Ab 6

Martin und Veronika haben die halbe Welt bereist und sich schließlich entschieden, auf Teneriffa eine neue Heimat aufzubauen. Das kleine, aber feine Restaurant "Primavera" sollte den gelernten Gastronomen die Existenz sichern. Doch das Glück war nicht mit ihnen. Die finanziellen Rücklagen sind inzwischen aufgebraucht. Und nach einem schweren Unfall, der Martin fast das Leben kostete, bleibt viel im Restaurant liegen.

Kabel Eins
