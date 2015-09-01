Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten

Familienglück am seidenen Faden: Das "Yolo" auf Zypern

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 01.09.2015
Familienglück am seidenen Faden: Das "Yolo" auf Zypern

Familienglück am seidenen Faden: Das "Yolo" auf ZypernJetzt kostenlos streamen

Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten

Folge 4: Familienglück am seidenen Faden: Das "Yolo" auf Zypern

88 Min.Folge vom 01.09.2015Ab 6

Seit fast acht Jahren ist Zypern die Heimat von Rebecca und ihren Söhnen Anton und Carl. Die Hausfrau suchte eine Aufgabe und machte das Café "Yolo" auf. Doch die Gäste bleiben aus, und die laufenden Kosten können nicht mehr gedeckt werden. Bei seinem Besuch erlebt Frank Rosin etwas, das er so noch nie gesehen hat: Das Essen im "Yolo" wird bei einem Lieferservice bestellt. Der Sternekoch ist geschockt. Kann er das "Yolo" trotzdem retten?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten
Kabel Eins
Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten

Rosin weltweit - Andere Länder, andere Fritten

Alle 2 Staffeln und Folgen