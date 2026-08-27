Roswell: New Mexico
Folge 1: Die Ankunft
41 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12
Fünf Monate nach dem Sieg über Jones kehrt in Roswell die lang ersehnte Ruhe ein. Liz unterrichtet als Lehrerin, Max ist Interimssheriff und beide genießen ihr gemeinsames Leben. Doch während Kyle und Liz endlich Marias mysteriöse Erkrankung heilen können, beginnt ihre Intuition zu schwächeln. Isobel wagt einen mutigen Neuanfang und muss sich einer Liebeserklärung stellen, die sie vor eine schwierige Entscheidung stellt.
Weitere Folgen in Staffel 4
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