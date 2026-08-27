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Roswell: New Mexico

Die Ankunft

sixxStaffel 4Folge 1vom 27.08.2026
Die Ankunft

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Roswell: New Mexico

Folge 1: Die Ankunft

41 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12

Fünf Monate nach dem Sieg über Jones kehrt in Roswell die lang ersehnte Ruhe ein. Liz unterrichtet als Lehrerin, Max ist Interimssheriff und beide genießen ihr gemeinsames Leben. Doch während Kyle und Liz endlich Marias mysteriöse Erkrankung heilen können, beginnt ihre Intuition zu schwächeln. Isobel wagt einen mutigen Neuanfang und muss sich einer Liebeserklärung stellen, die sie vor eine schwierige Entscheidung stellt.

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