Roswell: New Mexico
Roswell: New Mexico
Als Medizinerin Liz in ihre Heimatstadt Roswell zurückkehrt, erfährt sie Unglaubliches: Selbst Einwandererkind, ist ihr Jugendschwarm Max weit mehr als das - er ist ein Alien.
Roswell, New Mexico Folgen online schauen auf Joyn
Der unscheinbare Ort Roswell mit knapp 50.000 Einwohnern im Bundesstaat New Mexico in den USA ist seit den 1950ern ein Mekka für Verschwörungstheoretiker und UFO-Gläubige. Der Grund dafür ist der angebliche Absturz eines eben solchen UFOs in der Nähe des Ortes. Dass die dort befindliche Armee das Flugobjekt als Wetterballon deklarierte, feuerte die Theorien, die schon bald um das Ereignis rankten, nur noch weiter an. So wurde "das Roswell Ereignis" neben der ebenso mythenumrankten "Area 51" auch zu einem oft zitierten, historischen Ereignis in Filmen und Serien, die sich mit UFOs und Aliens beschäftigen. So wird es unter anderem in der Kult-Mystery-Serie Akte X erwähnt sowie in dem Roland-Emmerich-Blockbuster Independence Day.
Roswell High - die Buchreihe
Auch die Jugendbuchreihe Roswell High der Autorin Melinda Metz beschäftigt sich, wie der Titel schon andeutet, mit dem UFO-Ereignis. Darin geht es um drei Teenager, die im Jahr 1957 auf die fiktive Ulysses F. Roswell High gehen, welche sich natürlich in Roswell, New Mexico befindet. Was niemand weiß - bei ihnen handelt es sich in Wirklichkeit um Aliens, die den Absturz vor zehn Jahren überlebt haben und seitdem unerkannt unter Menschen leben. Die Buchreihe war immens erfolgreich und schaffte es auf ingesamt zehn Büchern.
Eine Adaption war daher nur eine Frage der Zeit. Den ersten Versuch unternahm der US-Sender "The WB" im Jahr 1999. Die Serie mit dem Titel Roswell brachte es im TV auf drei Staffeln. Darin gibt es vier anstatt drei Teenager-Aliens namens Max, Tess, Isabel und Michael. Sie werden von den Schauspielern Jason Behr, Katherine Heigl, Brendan Fehr und Emilie de Ravin verkörpert. In weiteren Rollen sind Shiri Appleby, Majandra Delfino und Nick Wechsler zu sehen.
Roswell, New Mexico - Die neue Serie
2019 wurde dann vom Sender "The CW" eine neuer Verfilmung des Stoffes in Auftrag gegeben. Die neue Version der Serie verlegt die Handlung in die Jetztzeit. Auch aus den Teenager-Protagonisten der Vorlage werden in dieser Neufassung für das TV junge Erwachsene. Außerdem geht die Serie auch auf aktuelle politische Strömungen in der US-Kultur ein. Bisher gibt es vier Staffeln der Serie in den USA.
In der ersten Episode der Serie kehrt die Biomedizinerin Liz Ortecho, verkörpert von Jeanine Mason, nach zehn Jahren in ihre Heimatstadt Roswell, New Mexico zurück. Dort trifft sie ihren Jugendschwarm Max Evans wieder, gespielt von Nathan Parsons. Er arbeitet inzwischen als Polizist und kommt ihr zur Hilfe, als die Tochter von mexikanischen Einwandern wegen ihrer Herkunft bedroht wird. Während er sie rettet, offenbart er seine außergewöhnliche Kräfte und Liz kommt schon bald dahinter, dass er ein Außerirdischer ist. Mit ihrer Hilfe macht sich Max nun auf die Suche nach den Ursprüngen seiner Herkunft, sowie der seiner Schwester Isobel und seines Freundes Michael, verkörpert von Lily Cowles und Michael Vlamis, die ebenfalls Außerirdische sind.
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