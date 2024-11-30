Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2024Folge 1vom 30.11.2024
Folge 1: Glanz, Glamour, große Stars - über 80 Jahre Holiday On Ice

45 Min.Folge vom 30.11.2024Ab 12

Bis heute gilt Eiskunstlaufen als eine der beliebtesten Sportarten in Deutschland. Seit über 80 Jahren begeistert die Show "Holiday On Ice" über 330 Millionen Menschen weltweit. Damit hat sie sich im Guinness-Buch der Rekord einen Platz gesichert. Über Monate wird an der neuen Show für die kommende Saison gearbeitet. Der 18-jährige Piero aus Chemnitz schafft den Sprung ins Ensemble. Wird der berufliche Neuanfang erfolgreich sein und kann die Premiere die Erwartungen erfüllen?

