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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Allein unter Kühen

SAT.1Staffel 10Folge 5vom 30.01.2025
Allein unter Kühen

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Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 5: Allein unter Kühen

23 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12

Für Lola Kling (35) gibt es nur eins: Erfolg im Job. Alles andere ist zweitrangig. Dass sie als Kind immer Heidi sein wollte, merkt man nur noch an ihrem Klingelton. Die nächste Beförderung steht schon bevor. Doch einen Auftrag muss sie noch bewältigen und der hat es in sich. Fernab von ihrem gewohnt schicken Businessleben in der Großstadt erwarten sie auf dem Land ein optimierungsbedürftiger Betrieb und ein charmanter Betriebsleiter, der sich zunächst querstellt.

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