Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 25: Schlimmer Verdacht
22 Min.Ab 12
Bereits mit 16 Jahren brachte Martha Tebe (32) ihre Tochter Jennifer zur Welt. Mit der Geburt des Mädchens musste die junge Mutter alle ihre Träume und Hoffnungen begraben. Inzwischen ist Jennifer selbst 16 Jahre alt und soll das werden, was Martha selbst nie sein konnte: eine erfolgreiche und berühmte Pianistin. Doch das Wichtigste ignoriert Martha hierbei: die Wünsche ihrer Tochter. Zwischen Schuldgefühlen und Wut hin- und hergerissen greift Jennifer zu drastischen Mitteln ...
