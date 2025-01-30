Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 20
23 Min.Ab 12

Der Polizeioberkommissar Christian Neumann (44) begeht nach 25 Jahren Polizeidienst einen folgenschweren Fehler: Bei einem Schusswechsel verletzt er einen 18-jährigen Jungen schwer. Als anschließend aufgedeckt wird, dass das Opfer der Sohn von Christians Ex-Freundin ist und es sich bei dessen Waffe um eine Schreckschusspistole handelte, wird Christian suspendiert. Eine Zeit voller Selbstmitleid und Depressionen beginnt, bis der Junge sich zu seinem wahren Motiv bekennt.

SAT.1
