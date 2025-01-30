Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mit Burnout in die Notaufnahme

SAT.1Staffel 4Folge 11
Mit Burnout in die Notaufnahme

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 11: Mit Burnout in die Notaufnahme

23 Min.Ab 12

Der 38-jährige Banker Wilko Pesch ist völlig ausgebrannt. Seit seiner Beförderung lebt er nur noch für den Job und vernachlässigt seine hochschwangere Frau Jana und seinen Sohn Luis. In seiner Not greift er zu Aufputschmitteln, doch sein Körper ist bereits am Ende. Obwohl er kurz vor einem Herzinfarkt steht, missachtet er alle körperlichen Signale und bringt nicht nur sich in Lebensgefahr.

SAT.1
