Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Zerrissen zwischen zwei Männern

SAT.1Staffel 4Folge 29
Zerrissen zwischen zwei Männern

Zerrissen zwischen zwei MännernJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 29: Zerrissen zwischen zwei Männern

22 Min.Ab 12

Nach einer feurigen Nacht mit ihrem attraktiven Kollegen Mark ist Sybille (32) hin- und hergerissen. Denn aus der Beziehung mit Ehemann Stefan ist schon lange die Luft raus. Einzig ihr kleiner Sohn hat Sybille bisher von einer Trennung abgehalten. Aber reicht das aus, um an Stefans Seite zu bleiben? Als Lenny (6) plötzlich lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus liegt, wird der Mutter schlagartig klar, was sie wirklich will. Doch dafür ist es vielleicht schon zu spät ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen