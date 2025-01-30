Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 17
23 Min.Ab 12

Die Geschwister Rollo und Sina gehen gemeinsam durch dick und dünn. Aber was tun, wenn man nichts zu essen, kein Geld und keine Chance auf Arbeit hat? Genau - man klaut ein Auto. Doch schon nach wenigen Metern in der gestohlenen Karre merken die beiden Kleinganoven plötzlich, dass sie wertvolle Fracht durch die Gegend kutschieren: ein Baby! Die einzige Zeugin ist eine alte Dame, die den Geschwistern ihre Hilfe mit dem kleinen Jungen anbietet. Doch nun muss sie beseitigt werden.

