Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Mutter ohne Glück

SAT.1Staffel 6Folge 6
Mutter ohne Glück

Mutter ohne GlückJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 6: Mutter ohne Glück

22 Min.Ab 12

Sehnsüchtig haben der frischgebackene Bauingenieur Sven Maurer und seine Frau Shirin ihre kleine Tochter Marlene erwartet. Doch dann verschwindet die junge Mutter plötzlich spurlos. Der 31-jährige Familienvater kommt vor Sorge fast um und schlägt sich die Nächte um die Ohren. Immer die Neugeborene an seiner Seite. Immer unter dem Druck, sich im Job noch beweisen zu müssen. Immer in der Ungewissheit, ob seine Frau noch am Leben ist ...

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen