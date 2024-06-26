Pietro Lombardi vs. Chris Tall: Superstar gegen Super-ComedianJetzt ohne Werbung streamen
Schlag den Star
Folge 6: Pietro Lombardi vs. Chris Tall: Superstar gegen Super-Comedian
198 Min.Folge vom 26.06.2024Ab 12
Sie füllen Stadien mit begeisterten Fans. Ihre Stimme lässt Herzen höherschlagen. Ihre Namen allein lösen unweigerlich Emotionen aus. Doch wer lacht bei "Schlag den Star" zuletzt? Und wer schmettert die Sieger-Arie? In bis zu 15 Runden treten Sänger Pietro Lombardi und Comedian Chris Tall im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.
Alle Staffeln im Überblick
Schlag den Star
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026: Brainpool TV & © Season 8, Season 2018, Season 2026: BRAINPOOL TV GmbH & © Season 2019-2026: ProSieben & © Season 2023: Videorechte: ProSieben , Bildrechte: ProSieben/Willi Weber & © Season 2023: Brainpool/Raab TV & © Season 2022-2023: Raab TV & © Season 2025: Brainpool Entertainment GmbH & © Season 2021-2022: Videorechte: ProSieben , Bildrechte: ProSieben/Wolff, Steffen Z.
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