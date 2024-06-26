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Schlag den Star

Pietro Lombardi vs. Chris Tall: Superstar gegen Super-Comedian

ProSiebenStaffel 2023Folge 6vom 26.06.2024
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Folge 6: Pietro Lombardi vs. Chris Tall: Superstar gegen Super-Comedian

198 Min.Folge vom 26.06.2024Ab 12

Sie füllen Stadien mit begeisterten Fans. Ihre Stimme lässt Herzen höherschlagen. Ihre Namen allein lösen unweigerlich Emotionen aus. Doch wer lacht bei "Schlag den Star" zuletzt? Und wer schmettert die Sieger-Arie? In bis zu 15 Runden treten Sänger Pietro Lombardi und Comedian Chris Tall im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert.

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