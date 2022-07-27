Schloss Goldbach - Markus Lanz und Karl Lauterbach in LoveJetzt kostenlos streamen
Schloss Goldbach - Promis viel zu nah
Folge 1: Schloss Goldbach - Markus Lanz und Karl Lauterbach in Love
42 Min.Folge vom 27.07.2022Ab 12
Carsten Maschmeyer sucht seine "Vroni". Bergdoktor Hans Sigl lebt in seiner Rolle. Evelyn Burdecki zeigt ihr Schauspiel-Talent. Verona Pooth versucht Franjo einen Platz im Schweige-Kloster zu organisieren. Und Markus Lanz ist mit Karl Lauterbach in Love. Herzlich Willkommen in der Parodie "Schloss Goldbach - Promis viel zu nah". Auf dem idyllischen Gelände des Selbstoptimierungs-Instituts findet die prominente Elite Entspannung vom nervenaufreibenden Öffentlichkeits-Alltag.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick