SAT.1Staffel 1Folge 1vom 27.07.2022
42 Min.Folge vom 27.07.2022Ab 12

Carsten Maschmeyer sucht seine "Vroni". Bergdoktor Hans Sigl lebt in seiner Rolle. Evelyn Burdecki zeigt ihr Schauspiel-Talent. Verona Pooth versucht Franjo einen Platz im Schweige-Kloster zu organisieren. Und Markus Lanz ist mit Karl Lauterbach in Love. Herzlich Willkommen in der Parodie "Schloss Goldbach - Promis viel zu nah". Auf dem idyllischen Gelände des Selbstoptimierungs-Instituts findet die prominente Elite Entspannung vom nervenaufreibenden Öffentlichkeits-Alltag.

SAT.1
