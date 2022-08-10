Schloss Goldbach - Guido Maria Kretschmer berät Claudia ObertJetzt kostenlos streamen
Schloss Goldbach - Promis viel zu nah
Folge 3: Schloss Goldbach - Guido Maria Kretschmer berät Claudia Obert
43 Min.Folge vom 10.08.2022Ab 12
In dieser Sketch-Comedy finden Stars und Sternchen wie Helene Fischer, Evelyn Burdecki, Karl Lauterbach, Markus Lanz, Familie Pooth, Carsten Maschmeyer, Dieter Bohlen oder Hans Sigl in ihre innere Mitte zurück. Und lassen dabei in ihr Seelenleben blicken ... Die Schauspieler:innen Marti Fischer, Katrin Ingendoh, Luisa Wietzorek, Michael Meichßner, Khalid Bounouar, Jenny Bins und Tobias John von Freyend parodieren die prominenten Gäste in "Schloss Goldbach - Promis viel zu nah".
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick