Döner-Dates & ZwangshochzeitJetzt kostenlos streamen
SCHÖN LAUT
Folge 5: Döner-Dates & Zwangshochzeit
Jetzt wird’s emotional! In der heutigen Folge von „SCHÖN LAUT“ lassen Vanessa und Lola die Hüllen fallen und sprechen über das Thema, das uns alle mal zum Strahlen und mal zum Weinen bringt: Beziehungen. Lola droppt eine Bombe, die selbst Vanessa kurz sprachlos macht: Sie war schon mal verheiratet! In einer Little White Wedding Chapel in Las Vegas – inklusive Stretch-Limo und Kuss nach 24 Stunden Kennenlernzeit. Warum diese „Zwangshochzeit“ trotzdem zweieinhalb Jahre hielt, erfahrt ihr exklusiv. Vanessa nimmt uns mit zu ihren Anfängen mit Andreas und räumt mit dem Mythos „Liebe auf den ersten Blick“ auf. Denn während sie schon Manifestations-Bilder für die Hochzeit auf dem Handy hatte, fand er sie anfangs eigentlich eher... schwierig. Erfahrt, warum ein Osterkörbchen und ein Döner am Ende die wahren Türöffner für eine 13-jährige Liebe waren. Neue Folgen jeden Dienstag!
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