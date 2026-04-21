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SCHÖN LAUT

Socken aus beim Frauenarzt!

Studio BummensStaffel 2026Folge 2vom 21.04.2026
Socken aus beim Frauenarzt!

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SCHÖN LAUT

Folge 2: Socken aus beim Frauenarzt!

61 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12

Achtung, jetzt wird’s persönlich! In der zweiten Folge von „SCHÖN LAUT“ lassen Vanessa und Lola die Hüllen fallen - und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Es geht um das Thema Gesundheit und all die Momente, in denen unser Körper uns einen gewaltigen Strich durch die Rechnung macht. Lola eröffnet eine Runde Diagnose-Bingo: Von einem gutartigen Tumor in der Brust über eine lebensgefährliche Hirnhautentzündung bis hin zur Endometriose und ADHS. Warum man manchmal selbst zum Arzt werden muss, um ernst genommen zu werden, und warum eine Vorsorge wichtiger ist als jede Designer-Tasche, erfahrt ihr hier. Vanessa blickt zurück auf einen Moment, der fast alles verändert hätte: Eine Wirbelsäulen-Verletzung mit 23, die sie kurz vor die Lähmung brachte. Sie spricht über den harten Weg zurück und ihren persönlichen Umgang mit HPV. Schaltet ein – Gesundheit ist zwar nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts! Neue Folgen jeden Dienstag!

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