Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Diesmal bekommt der Garten eine Prise Luxus

Kabel EinsStaffel 2Folge 11vom 29.05.2018
Diesmal bekommt der Garten eine Prise Luxus

Diesmal bekommt der Garten eine Prise LuxusJetzt kostenlos streamen

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 11: Diesmal bekommt der Garten eine Prise Luxus

62 Min.Folge vom 29.05.2018

Dominique und Franz aus Eschweiler wollen genau wie Sabrina und Sascha aus Duisburg ihre Schrebergärten aufwerten - und zwar mit einer Gartendusche und einem WC. Wasserleitungen werden verlegt und Armaturen installiert. Dominique erwartet außerdem eine richtige Premiere in ihrem bisherigen Handwerkerleben. Mit vereinten Kräften weichen in beiden Gärten Pflanzen, Wurzeln und Erde den Bodenplatten und Abläufen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Kabel Eins
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Alle 4 Staffeln und Folgen