Kabel EinsStaffel 2Folge 7vom 23.05.2018
Folge 7: Make the "Hausflur" great again!

61 Min.Folge vom 23.05.2018Ab 12

Stefanie und Martin aus Rockenberg treten gegen Alexis und Lyonel aus Ribback im Duell um den schönsten Flur an. Während Stefanie und Martin sich für einen Eingangsbereich im Landhausstil entschieden haben, setzen ihre Gegner Alexis und Lyonel auf einen individuellen Naturlook mit Holz und Moos.

