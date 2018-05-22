Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Das Party-Vergnügen kommt erst nach der Arbeit

Kabel EinsStaffel 2Folge 6vom 22.05.2018
Das Party-Vergnügen kommt erst nach der Arbeit

Das Party-Vergnügen kommt erst nach der ArbeitJetzt kostenlos streamen

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 6: Das Party-Vergnügen kommt erst nach der Arbeit

62 Min.Folge vom 22.05.2018Ab 12

Nataly und Denis aus Wipperfürth wollen ihre marode Garage zu einer echten Party-Location umfunktionieren - mit cooler Theke, bequemen Sitzgelegenheiten und stimmungsvollen Lichteffekten. Doch ihr altes Fachwerkhäuschen hat seine Tücken. Aber auch Edda und Martin aus Essen müssen richtig anpacken, um ihren alten Wintergarten zur Chill- und Grillzone umzubauen. Der komplette Boden muss begradigt werden. Fenster und Türen werden demontiert, und natürlich fehlt auch noch die Deko.

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Kabel Eins
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Alle 4 Staffeln und Folgen