Wahre Fußballfans nehmen das Duell gegen temperamentvolle Heimwerker aufJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 16: Wahre Fußballfans nehmen das Duell gegen temperamentvolle Heimwerker auf
62 Min.Folge vom 06.06.2018
Heute werden für die Kleinsten der Familie die größten Wünsche wahr. In Ayl wollen Rosi (40) und Marc (42) das Kinderzimmer ihres fußballbegeisterten Sohns Christopher im Look seines Lieblingsvereins umgestalten. Auf der gegnerischen Seite zeigen sich Antonella (29) und Richard (48) aus Singen, die für ihren Sohn Armando ebenfalls ein Fußballzimmer geplant haben, jedoch mit Multifunktionsbett und neuer Schrankwand. Wer wird den Pokal am Ende holen?
