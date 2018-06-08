Wahre Camper werden hier so manche Freudenträne weinenJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 18: Wahre Camper werden hier so manche Freudenträne weinen
62 Min.Folge vom 08.06.2018
Einfach mal die gewohnten vier Wände hinter sich lassen und den Abenteuergeist wecken - heute dreht sich alles rund um das Thema Campen! Die Bochumer Jasmin (40) und Marco (44) wollen ihr 80er Jahre Faltcaravan-Schätzchen wieder auf Touren bringen und planen eine komplette Transformation. Doris (32) und Michael (33) aus Risum-Lindholm hingegen wollen ihren VW-Bus in eine gemütliche Kuschelhöhle umbauen.
