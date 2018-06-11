Kreative Künstlerköpfe gegen verbohrten PlanungskultJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 19: Kreative Künstlerköpfe gegen verbohrten Planungskult
62 Min.Folge vom 11.06.2018
Schlafzimmer gegen Schlafzimmer - dieses Duell wird heute in der Hauptstadt ausgetragen: Die Künstler Hannah (34) und Gert-Jan (39) möchten ein kreatives und vor allem einzigartiges Schlafzimmer-Bett-Schranksystem bauen. Der neue Raum soll größtenteils aus Holz, aber auch aus recycelten Möbelstücken bestehen. Ulrike (34) und Michael (36) hingegen wollen aus ihrem bunten Sammelsurium an Möbeln endlich ein einladendes Schlafzimmer kreieren.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick