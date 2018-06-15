Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Kleben, kleben, kleben oder doch lieber sägen?

Kabel EinsStaffel 2Folge 23vom 15.06.2018
61 Min.Folge vom 15.06.2018

Diesmal treten Sandra (37) und Andreas (47) aus Münster-Sarmsheim und Melanie (42) und Christian (49) aus Mönchengladbach im Gartenduell gegeneinander an. Sandra und Andreas sind sehr sportlich, weshalb sie zuversichtlich sind, durch Ausdauer, Schnelligkeit und Genauigkeit locker ihr Ziel zu erreichen. Melanie und Christian hingegen haben sich vorgenommen, aus ihrem ungepflegten Garten eine Partyoase für Christians 50. Geburtstag zu erschaffen.

Kabel Eins
