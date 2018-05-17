Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Diese Paare schweben im 7. Schlafzimmer-Himmel

Kabel EinsStaffel 2Folge 4vom 17.05.2018
Diese Paare schweben im 7. Schlafzimmer-Himmel

Diese Paare schweben im 7. Schlafzimmer-HimmelJetzt kostenlos streamen

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 4: Diese Paare schweben im 7. Schlafzimmer-Himmel

62 Min.Folge vom 17.05.2018Ab 12

Gar nicht müde im Duell der Heimwerker sind weder Svenja und Daniel, noch Almut und Marc. Auch wenn diese beiden Paare mit ihren Projekten im Schlafzimmer-Duell gegeneinander antreten. In Wuppertal wollen Svenja und Daniel ihr improvisiertes Paletten-Bett loswerden. Anstatt dessen soll ein massives Holzbett entstehen. In Syke bei Bremen hingegen wollen Almut und Marc ein riesiges Familienbett bauen, in dem auch der kleine Sohn Constantin seinen Platz finden soll.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Kabel Eins
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Alle 4 Staffeln und Folgen