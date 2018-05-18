Comichelden nehmen den Kampf mit Rüschen-Omas aufJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 5: Comichelden nehmen den Kampf mit Rüschen-Omas auf
62 Min.Folge vom 18.05.2018Ab 12
Comic-Büro gegen Vintage-Büro - Dülmen gegen Gifhorn - Britta und Dominik gegen Nicole und Alexander. So lautet das Heimwerkerduell in dieser Folge. In Dülmen wollen Britta und Dominik mit einem schwebenden Schreibtisch auftrumpfen. Doch bis die über zwei Meter lange Platte schweben kann, ist es ein steiniger Weg. Ihre Gegner Nicole und Alexander hingegen motzen gleich ein ganzes Zimmer auf. Es soll ein Vintage-Büro für Lehrerin Nicole entstehen.
