Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 6: Das Party-Vergnügen kommt erst nach der Arbeit
62 Min.Folge vom 22.05.2018Ab 12
Nataly und Denis aus Wipperfürth wollen ihre marode Garage zu einer echten Party-Location umfunktionieren - mit cooler Theke, bequemen Sitzgelegenheiten und stimmungsvollen Lichteffekten. Doch ihr altes Fachwerkhäuschen hat seine Tücken. Aber auch Edda und Martin aus Essen müssen richtig anpacken, um ihren alten Wintergarten zur Chill- und Grillzone umzubauen. Der komplette Boden muss begradigt werden. Fenster und Türen werden demontiert, und natürlich fehlt auch noch die Deko.
