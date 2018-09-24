Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 24.09.2018 - Guido CantzJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 14: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 24.09.2018 - Guido Cantz
47 Min.Folge vom 24.09.2018Ab 6
Der charmante TV-Komiker aus Deutschland, Guido Cantz, überzeugt Witze-Experte Gery Seidl, Comedian Lydia Prenner-Kasper und Witze-König Harry Prünster mit einem Extra-Schuss Eigen-Ironie und einem Zehn-Punkte Deutschlandwitz und nimmt am Platz am Witze-Stammtisch in „Sehr Witzig!?“ auf PULS 4. Was Guido Cantz außerdem zur österreichischen Politik sagt und warum Buschenschank Schurli seinem Sohn bereits Kaiserschmarrn gekocht hat?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick