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Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 08.10.2018 - Ross Antony

PULS 4Staffel 5Folge 16vom 08.10.2018
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 08.10.2018 - Ross Antony

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Folge 16: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 08.10.2018 - Ross Antony

46 Min.Folge vom 08.10.2018Ab 6

Paradiesvogel und Ex-Dschungelkönig Ross Antony stattet Comedian Gery Seidl, Witze-König Harry Prünster und Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper einen britisch-royalen Besuch ab und sorgt für Tränen der Freude in einer brandneuen Folge "Sehr witzig - Der Witzestammtisch". In einem knallbunten England-Anzug zieht er von Beginn an alle Blicke auf sich und macht den drei Witze-Experten ordentlich Konkurrenz am Witze-Stammtisch. Kann sich Schlagerstar Antony sogar den Sieg holen?

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