Sehr Witzig!? mit Omar Sarsam vom 03.02.2020Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 15: Sehr Witzig!? mit Omar Sarsam vom 03.02.2020
46 Min.Folge vom 03.02.2020Ab 6
Wenn Omar Sarsam dem lustigsten Stammtisch des Landes auf PULS 4 einen Besuch abstattet, dann rennt nicht der Schmäh, sondern "der Schmalz"! Denn gleich zu Beginn gestehen sich Host Gerold Rudle und und der Stargast: "Ich hab dich lieb."
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