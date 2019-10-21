Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 21.10.2019 - G. G. AndersonJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 5: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 21.10.2019 - G. G. Anderson
46 Min.Folge vom 21.10.2019Ab 6
Vom Ton- ins PULS 4-Studio: Vor Kurzem veröffentlichte G.G. Anderson sein neues Album und begeistert ein weiteres Mal die Schlagerwelt. Nun gesellt sich der Musiker zum lustigsten Stammtisch des Landes und will dem neuen "Sehr Witzig"-Host Gerold Rudle, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witzekönig Harry Prünster den Witze-Thron streitig machen.
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