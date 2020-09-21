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Sehr witzig!?

Sehr Witzig!? mit Miriam Hie vom 21.09.2020

PULS 4Staffel 8Folge 4vom 21.09.2020
Sehr Witzig!? mit Miriam Hie vom 21.09.2020

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Sehr witzig!?

Folge 4: Sehr Witzig!? mit Miriam Hie vom 21.09.2020

46 Min.Folge vom 21.09.2020Ab 6

Erstmals gesellt sich Schauspielerin und Kabarettistin Miriam Hie an den lustigsten Stammtisch der Nation. Am Montag, den 21. September witzelt sie um 20:15 Uhr bei "Sehr Witzig!?" auf PULS 4 mit frischen Schenkelklopfern mit Host Gerold Rudle, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witzekönig Harry Prünster um die Wette.

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