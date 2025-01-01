Sehr Witzig!? mit Sabine Petzl vom 23.11.2020Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 7: Sehr Witzig!? mit Sabine Petzl vom 23.11.2020
47 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 6
Am Montag, den 23. November stattet Schauspielerin Sabine Petzl dem lustigsten Stammtisch der Nation einen Besuch ab. Nachdem sie in "The Masked Singer Austria" als Katze von ihrem Gesangstalent überzeugte, nimmt sie um 20:15 Uhr in einer brandneuen Folge von "Sehr Witzig!?" neben Host Gerold Rudle, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witzekönig Harry Prünster Platz und stellt ihr Witzekönnen unter Beweis.
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