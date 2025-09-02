Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Folge 1: Du sollst nicht töten
40 Min.Folge vom 02.09.2025Ab 16
Im Sommer 1981 wird eine weibliche Leiche in Minnesota entdeckt. Die junge Frau wurde auf brutale Weise mit einem Eispickel erstochen. Zwei Tage nach dem Fund erhält die Polizei von Saint Paul einen seltsamen Anruf - von einem Mann, der den Mord gesteht und um Vergebung bittet. Die Ermittler versuchen, anhand der besonderen Stimme des Täters, diesen zu finden. Doch erst, als ein Opfer überlebt, kann er identifiziert werden.
Weitere Folgen in Staffel 2
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