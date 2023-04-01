Zum Inhalt springenBarrierefrei
She-Ra: Prinzessin der Macht

Horde Prime macht Urlaub

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 17vom 01.04.2023
Horde Prime macht Urlaub

Horde Prime macht UrlaubJetzt kostenlos streamen

She-Ra: Prinzessin der Macht

Folge 17: Horde Prime macht Urlaub

22 Min.Folge vom 01.04.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

She-Ra: Prinzessin der Macht
ProSieben MAXX
She-Ra: Prinzessin der Macht

She-Ra: Prinzessin der Macht

