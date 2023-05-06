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She-Ra: Prinzessin der Macht

Kleine Helden

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 24vom 06.05.2023
Kleine Helden

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She-Ra: Prinzessin der Macht

Folge 24: Kleine Helden

22 Min.Folge vom 06.05.2023

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

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