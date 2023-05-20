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She-Ra: Prinzessin der Macht

Der widerspenstige Zauberer

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 30vom 20.05.2023
Der widerspenstige Zauberer

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She-Ra: Prinzessin der Macht

Folge 30: Der widerspenstige Zauberer

22 Min.Folge vom 20.05.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

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