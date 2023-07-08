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She-Ra: Prinzessin der Macht

Huntara

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 44vom 08.07.2023
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She-Ra: Prinzessin der Macht

Folge 44: Huntara

22 Min.Folge vom 08.07.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache.

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