She-Ra

Der giftige Plan

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 10vom 04.03.2023
Der giftige Plan

Der giftige PlanJetzt kostenlos streamen

She-Ra

Folge 10: Der giftige Plan

22 Min.Folge vom 04.03.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

She-Ra

She-Ra

