She-Ra

Der rote Ritter

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 7vom 25.02.2023
Der rote Ritter

Der rote RitterJetzt kostenlos streamen

She-Ra

Folge 7: Der rote Ritter

22 Min.Folge vom 25.02.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache. Mithilfe eines magischen Schwertes verwandelt sie sich in die mächtige Heldin She-Ra und nimmt den Kampf mit ihrem Entführer und der Bösen Horde auf.

