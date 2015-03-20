Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzfrequenz Staffel 1 Folge 10 vom 20.03.2015
44 Min.Folge vom 20.03.2015Ab 12

Der Streit zwischen Dr. Sibel Aydin und ihrem Sohn Yunus kocht hoch. Der 17-Jährige, der nun selbst bald Vater wird, akzeptiert nicht länger, dass seine Mutter keine Fragen nach seinem ihm unbekannten Vater beantwortet. Er macht sich eigenmächtig auf die Suche. Sophie Stein rät ihrer Freundin zu Offenheit, zum einem, weil sie versteht, warum diese Informationen für Yunus wichtig sind, zum anderen, weil sie als Einzige weiß, dass Sibel seit damals mit einer Lüge lebt. Sie hat ihre Familie in dem Glauben gelassen, dass Mike sie damals schwanger hat sitzen lassen. Wahr ist jedoch, dass Sibel aus Stolz und einer großen Verletzung heraus ihrer damaligen großen Liebe nie erzählt hat, dass er Vater wird. Dr. Max Walther registriert, dass im Hause Aydin schlechte Stimmung herrscht, ist aber abgelenkt: Dass die attraktive Innenarchitektin Sophie sich zunehmend für ihn begeistert, überfordert ihn. Dennoch lässt er sich zu einem gemeinsamen Abendessen überreden. In der Notfallpraxis beschäftigen sich die Ärzte währenddessen mit Tim. Seine Erkältungssymptome verschlechtern sich, trotz Behandlung.

