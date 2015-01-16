Sibel & Max
Folge 3: Lauffeuer
Sibel Aydin tritt bei Max Walther und Tobias Olsen in der Notfallpraxis ihre Probeschicht an. Sprechstundenhilfe Paula ist alles andere als begeistert über die "Neue", vor allem, weil sie im Zimmer von Anna, der verstorbenen Frau von Max, praktizieren soll. Auch Max selbst reagiert emotional auf die Anwesenheit einer Frau in der Praxis. Jana ist von Schwangerschaftsübelkeit geplagt und hat dazu noch Streit mit Yunus wegen der ausstehenden Entscheidung. Als sich Frau Rotbaum, Janas Lehrerin, an Max wendet, weil sich Janas Noten rapide verschlechtert haben, vertraut er ihr den Grund an. Dummerweise ist Janas guter Freund Aaron krank und hustet sich neben ihr die Seele aus dem Leib. Frau Rotbaum verplappert sich aus Sorge. Die Bombe platzt: Jetzt weiß in Sekundenschnelle die gesamte Schule, dass Jana und Yunus ein Kind bekommen. In der Praxis verschreibt Sibel Aaron wegen einer Angina und bakteriellen Lungenentzündung ein Antibiotikum und gerät daraufhin mit Aarons Mutter aneinander, die jede Medikamentengabe verweigert. Die Lage spitzt sich zu, als der Junge mit einer heftigen Allergie reagiert.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick