Sibel & Max
Folge 11: Spurensuche
Turbulenter Tagesbeginn für Dr. Max Walther: Ihm fährt jemand direkt vor der Praxis ins Auto. Aus erster Wut wird schnell Besorgnis, denn Thorsten Reimers, der Unfallfahrer, hat einen schlimmen Krampfanfall und verliert immer wieder das Bewusstsein. Max und sein Kollege Tobias entdecken eine Wunde an Reimers' Handgelenk und vermuten einen giftigen Stich oder Biss. Dr. Sibel Aydin macht Hanna, die Ex-Freundin des Patienten, ausfindig, die noch einen Schlüssel zu seiner Wohnung hat. Dort findet Sibel eindeutige Beweise dafür, dass Reimers offensichtlich im Zigarettenschmuggel aktiv war. Eine Spur führt an den Hafen und dort zu einem Container, der unter Quarantäne steht. Gegen den Willen seiner Mutter Sibel sucht Yunus ein zweites Mal das Tonstudio auf, um diesmal den richtigen Mike, seinen Vater, zu treffen. Doch das erste Zusammentreffen verläuft schwierig. Mike behauptet, nichts von Sibels Schwangerschaft gewusst zu haben.
