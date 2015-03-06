Sibel & Max
Folge 8: Schlagabtausch
Bei Familie Aydin wird Kurban Bayrami, das Opferfest, gefeiert. Sibel drängt Yunus, diesen Tag der Versöhnung zu nutzen und seinen Großeltern endlich zu erzählen, dass er Vater wird. Doch nicht nur Yunus hat Angst vor diesem Gespräch, auch Sibel ist nervös. Schließlich hat ihre eigene ungewollte Schwangerschaft vor 17 Jahren zu einem heftigen Streit mit ihren Eltern Fatih und Gül geführt. Bei Familie Walther wird unterdessen der Geburtstag von Großmutter Jutta wie immer mit einem Segeltörn gefeiert. Doch Wasserratte Jana übergibt sich, bevor das Boot überhaupt abgelegt hat, und lehnt auch den eiskalten Champagner zur Kreislaufstimulierung ab. Das Geheimnis bleibt nicht lange eins, es kommt zum Streit zwischen Max und seinem Vater Karl. Als sich dann noch herausstellt, dass Jana bei Yunus wohnt, hängt der Haussegen beträchtlich schief. Jutta entscheidet, dass sie die Aydins kennen lernen will. Die staunen nicht schlecht, als sie sehen, wer vor ihrer Haustür steht. Das Aufeinandertreffen der Generationen und Kulturen stellt alle Beteiligten vor Herausforderungen. Aber ergeben türkische Meze und Schwarzwälder Kirschtorte vielleicht das perfekte Menü?
