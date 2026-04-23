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SK Kölsch

Krieg der Sterne

SAT.1Staffel 3Folge 1vom 23.04.2026
Krieg der Sterne

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Folge 1: Krieg der Sterne

47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Im Sterne-Restaurant "Auster" wird der Jungkoch Phillip ermordet aufgefunden. Verdächtig ist Restaurantchef Viehböck, der sich zuvor mit Phillip gestritten hatte. Oder steckt Phillips Ex-Boss Toni Cavallo dahinter? Dem hatte Viehböck den hochtalentierten Koch ausgespannt. Als in den Buntbarschen, die am Mordabend auf der Speisekarte standen, Gift entdeckt wird, führt die Spur zu Feinkosthändler Spengler ...

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