Pulverschnee und Pistengaudi mit Nicolas Huber
SKISCHULE SALAR
Folge 1: Pulverschnee und Pistengaudi mit Nicolas Huber
16 Min.Folge vom 19.01.2025Ab 6
Der verrückte Profi-Snowboarder Nicolas Huber ist zu Gast in der Skischule. Bevor er sich jedoch darauf einlässt, muss Salar das Brett anschnallen und in die Halfpipe. Schliesslich muss Nicolas Huber ja fit für die Freestyle-WM in St. Moritz sein!
