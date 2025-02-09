Pistenfreude deluxe mit Nadia DamasoJetzt kostenlos streamen
SKISCHULE SALAR
Folge 4: Pistenfreude deluxe mit Nadia Damaso
16 Min.Folge vom 09.02.2025Ab 6
Für die Kochbuchautorin Nadia Damaso aus Pontresina ist der Skitag auf der Lagalb und Diavolezza ein Heimspiel. Sie geht ihren eigenen Weg - in der Skischule, wie auch im echten Leben. Sie erzählt von ihren neuen Projekten als Sängerin und wieso sie mitten in der Nacht im Wald joggen geht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick